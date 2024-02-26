Русалина и Камиль: какие необычные имена давали омичи детям в 2024 году

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Published Сегодня, 02:36
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В топ самых редких имен Омской области в наступившем году попали Сумайя, Аниса, Русалина, Маргита, Лина, Арташ, Фархат, Закир, Арслан и Камиль. Обновленные данные появились на портале «Реестр ЗАГС».
Также в регионе назвали десять самых популярных имен этого года. Оказалось, что среди мальчиков самыми востребованными именами стали:
А среди девочек:
Напомним, что в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных омичей стали Артем (363) и София (311). А среди необычных женских имен оказались Арай, Сафира, Сакинанур, Нармин, Эльмина, мужских — Тео, Юсиф, Камаль, Ильзар и Абдувох.