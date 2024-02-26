Русалина и Камиль: какие необычные имена давали омичи детям в 2024 году

Напомним, что в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных омичей стали Артем (363) и София (311). А среди необычных женских имен оказались Арай, Сафира, Сакинанур, Нармин, Эльмина, мужских — Тео, Юсиф, Камаль, Ильзар и Абдувох.