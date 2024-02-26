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иллюстрация

Русалина и Камиль: какие необычные имена давали омичи детям в 2024 году

26 февраля 2024, 02:36
Фото: Город55
иллюстрация
Самыми популярными именами стали Михаил, Анна и Ева.

В топ самых редких имен Омской области в наступившем году попали Сумайя, Аниса, Русалина, Маргита, Лина, Арташ, Фархат, Закир, Арслан и Камиль. Обновленные данные появились на портале «Реестр ЗАГС».

Также в регионе назвали десять самых популярных имен этого года. Оказалось, что среди мальчиков самыми востребованными именами стали:

  1. Михаил (55);
  2. Тимофей (51);
  3. Артем (47);
  4. Максим (46);
  5. Александр (39).

А среди девочек:

  1. Анна (45) и Ева (45);
  2. София (43);
  3. Дарья (40);
  4. Полина (38).

Напомним, что в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных омичей стали Артем (363) и София (311). А среди необычных женских имен оказались Арай, Сафира, Сакинанур, Нармин, Эльмина, мужских — Тео, Юсиф, Камаль, Ильзар и Абдувох.

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