На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
15, 16 и 17 марта в спортивном комплексе «Красная Звезда» для омичей выступит народный артист России Стас Михайлов. Вход свободный, концерт начнется в 18:00 и продлится до 19:30.
Концерт «Поем всей семьей и страной» обойдется властям в 24,4 млн рублей. По данным контракта, организацию выступления взяла на себя компания «Эвент Парк» Алексея Ежова, при этом контракт подписан с областным центром культуры «Сибиряк».
Ранее в Омске заговорили о бесплатных талонах на поездки для тех, кто примет участие в предстоящих выборах президента РФ. Для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предусмотрено по 8 талонов, а для тех, кто старше 24 лет — по 6. Получить талон можно на избирательных участках. Оплата этих поездок будет производиться из городского бюджета.