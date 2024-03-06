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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

иллюстрация

На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов

6 марта 2024, 05:17
Фото: Город55
иллюстрация
Концерт посвящен Году семьи.

15, 16 и 17 марта в спортивном комплексе «Красная Звезда» для омичей выступит народный артист России Стас Михайлов. Вход свободный, концерт начнется в 18:00 и продлится до 19:30.

Концерт «Поем всей семьей и страной» обойдется властям в 24,4 млн рублей. По данным контракта, организацию выступления взяла на себя компания «Эвент Парк» Алексея Ежова, при этом контракт подписан с областным центром культуры «Сибиряк».

Ранее в Омске заговорили о бесплатных талонах на поездки для тех, кто примет участие в предстоящих выборах президента РФ. Для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предусмотрено по 8 талонов, а для тех, кто старше 24 лет — по 6. Получить талон можно на избирательных участках. Оплата этих поездок будет производиться из городского бюджета.

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