На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов

Ранее в Омске заговорили о бесплатных талонах на поездки для тех, кто примет участие в предстоящих выборах президента РФ. Для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предусмотрено по 8 талонов, а для тех, кто старше 24 лет — по 6. Получить талон можно на избирательных участках. Оплата этих поездок будет производиться из городского бюджета.