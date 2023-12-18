Хоценко рассказал, что омские студенты-медики получат допвыплаты в 2024 году

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
С 1 февраля следующего года студенты-целевики омских медколлеждей, обучающиеся по специальности «Сестринское дело», начнут получать дополнительные выплаты. Подробности 18 декабря рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Новая мера поддержки распространяется на студентов, заключивших договор целевого обучения в муниципальных образованиях именно с Центральной районной больницей. Выделяем на эту меру соцподдержки в 2024 году более 3,3 млн рублей», — сообщил глава региона.
Таким образом студенты, изъявившие желание заключить договор о целевом обучении, смогут получать дополнительно по 3 тысячи рублей ежемесячно. Планируется, что выплаты получат не менее 95 студентов.