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Хоценко рассказал, что омские студенты-медики получат допвыплаты в 2024 году

18 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI
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На эти цели выделят больше 3,3 млн рублей.

С 1 февраля следующего года студенты-целевики омских медколлеждей, обучающиеся по специальности «Сестринское дело», начнут получать дополнительные выплаты. Подробности 18 декабря рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Новая мера поддержки распространяется на студентов, заключивших договор целевого обучения в муниципальных образованиях именно с Центральной районной больницей. Выделяем на эту меру соцподдержки в 2024 году более 3,3 млн рублей», — сообщил глава региона.

Таким образом студенты, изъявившие желание заключить договор о целевом обучении, смогут получать дополнительно по 3 тысячи рублей ежемесячно. Планируется, что выплаты получат не менее 95 студентов.

#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Соцподдержка#2024 год#Студенты-целевики#Медицинские колледжи#Сестринское дело#Договор целевого обучения
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