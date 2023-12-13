В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
ТГК-11 ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт турбоагрегатов на проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Согласно данным сайта госзакупок, максимальная цена контракта составляет 32,6 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 28 декабря. Итоги торгов подведут в конце февраля.
Ранее ТГК-11 также разместила заявки на ремонт фильтров и оборудования ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Работы на теплоэлектроцентралях запланированы на 2024 год.
Напомним, что жители Центрального округа больше недели назад остались без отопления из-за поломки котлов на ТЭЦ-5. От омичей поступили сотни жалоб на холод в квартирах. Случилась авария в самый неподходящий момент, когда в регионе ударили сильные морозы. В понедельник вечером, 11 декабря, на ТЭЦ-3 также остановился один из котлов, что сказалось на отоплении в домах жителей Нефтяников и Левобережья.