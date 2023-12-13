В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов

Напомним, что жители Центрального округа больше недели назад остались без отопления из-за поломки котлов на ТЭЦ-5. От омичей поступили сотни жалоб на холод в квартирах. Случилась авария в самый неподходящий момент, когда в регионе ударили сильные морозы. В понедельник вечером, 11 декабря, на ТЭЦ-3 также остановился один из котлов, что сказалось на отоплении в домах жителей Нефтяников и Левобережья.