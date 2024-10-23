Как взять семейную ипотеку на квартиру в 2024 году: новые правила

Posted 23 октября, 09:09
Published 23 октября, 09:09
Modified 23 октября, 09:11
Updated 23 октября, 09:11
С каждым годом стоимость недвижимости в России растет, это касается и Омской области. Различных льготных предложений не так много, но одним из самых важных является семейная ипотека. Ее создали, чтобы облегчить условия покупки недвижимости для российских семей с детьми. В 2024 году условия программы претерпели значительные изменения, и аналитики «Циан» рассказали, кто может рассчитывать на льготный кредит и какие новые правила вступили в силу.
Летом 2024 года программу продлили до 2030 года, но условия получения несколько изменились.
Кто имеет право рассчитывать на условия:
Сбербанк на время приостановил выдачу кредитов по льготной программе из-за исчерпания лимитов финансирования. Однако заявки все же продолжают приниматься, а банк приступят к их обработке сразу, как только появятся дополнительные лимиты. Накануне стало известно, что у банка появились лимиты на выдачу семейной ипотеки, но условия изменились.
Другие кредитные организации продолжают выдавать льготные кредиты, но условия для оформления ипотеки отличаются: первоначальный взнос, уровень дохода семьи и даже выбор ЖК влияет на конечный процент по ипотеке.
Ставка в 2024 году составляет 6% для всех регионов России, первоначальный взнос требует от 20% суммы, условия позволяют использовать для взноса средства маткапитала. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут рассчитывать на 12 млн кредитных средств на жилье.
Варианты, которые предлагают приобрести семьям в России:
Сегодня в России 67 банковских организаций предлагают оформить ипотеку. Можно ознакомиться с полным списком на сайте «Дом.РФ». Здесь же представлены некоторые из них:
Ранее Город55 писал, что Омская область занимает 55-е место в России по доступности ипотеки, с возможностью покупки жилья по рыночной ставке лишь у 11,1% семей. Льготные ипотечные программы улучшают ситуацию, позволяя 26,8% омичей рассчитывать на жилье, однако более двух третей населения все еще не могут позволить себе ипотеку.