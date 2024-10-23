gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 09:09

Published 23 октября, 09:09

Modified 23 октября, 09:11

Updated 23 октября, 09:11

Как взять семейную ипотеку на квартиру в 2024 году: новые правила

Как взять семейную ипотеку на квартиру в 2024 году: новые правила

23 октября 2024, 09:09
Фото: 1MI
Программа претерпела ряд изменений, однако льготные ставки все еще доступны в регионах РФ. Программа семейной ипотеки продолжает оставаться важной мерой поддержки семей в приобретении жилья. В материале Города55 рассказываем про новые условия.

С каждым годом стоимость недвижимости в России растет, это касается и Омской области. Различных льготных предложений не так много, но одним из самых важных является семейная ипотека. Ее создали, чтобы облегчить условия покупки недвижимости для российских семей с детьми. В 2024 году условия программы претерпели значительные изменения, и аналитики «Циан» рассказали, кто может рассчитывать на льготный кредит и какие новые правила вступили в силу.

Летом 2024 года программу продлили до 2030 года, но условия получения несколько изменились.

Кто имеет право рассчитывать на условия:

Фото: «Циан»

Сбербанк на время приостановил выдачу кредитов по льготной программе из-за исчерпания лимитов финансирования. Однако заявки все же продолжают приниматься, а банк приступят к их обработке сразу, как только появятся дополнительные лимиты. Накануне стало известно, что у банка появились лимиты на выдачу семейной ипотеки, но условия изменились.

Другие кредитные организации продолжают выдавать льготные кредиты, но условия для оформления ипотеки отличаются: первоначальный взнос, уровень дохода семьи и даже выбор ЖК влияет на конечный процент по ипотеке.

Ставка в 2024 году составляет 6% для всех регионов России, первоначальный взнос требует от 20% суммы, условия позволяют использовать для взноса средства маткапитала. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут рассчитывать на 12 млн кредитных средств на жилье.

Варианты, которые предлагают приобрести семьям в России:

Фото: «Циан»

Сегодня в России 67 банковских организаций предлагают оформить ипотеку. Можно ознакомиться с полным списком на сайте «Дом.РФ». Здесь же представлены некоторые из них:

Фото: «Циан»

Ранее Город55 писал, что Омская область занимает 55-е место в России по доступности ипотеки, с возможностью покупки жилья по рыночной ставке лишь у 11,1% семей. Льготные ипотечные программы улучшают ситуацию, позволяя 26,8% омичей рассчитывать на жилье, однако более двух третей населения все еще не могут позволить себе ипотеку.

Недоступное жилье. Омская область оказалась на 55-м месте по доступности ипотеки
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#Дети#Финансирование#Ипотека#Новости#Банки#2024 год#Семейная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика