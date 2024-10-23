Как взять семейную ипотеку на квартиру в 2024 году: новые правила

С каждым годом стоимость недвижимости в России растет, это касается и Омской области. Различных льготных предложений не так много, но одним из самых важных является семейная ипотека. Ее создали, чтобы облегчить условия покупки недвижимости для российских семей с детьми. В 2024 году условия программы претерпели значительные изменения, и аналитики «Циан» рассказали, кто может рассчитывать на льготный кредит и какие новые правила вступили в силу.