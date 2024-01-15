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Стали известны самые популярные имена для новорожденных омичей

Михаил и Анвар: стало известно, как чаще называли новорожденных омичей в 2024 году

15 января 2024, 02:30
Фото: Город55

Стали известны самые популярные имена для новорожденных омичей

В 2024 году Омской области изменились самые популярные имена для мальчиков, следует из статистики ЗАГСа.

В новом году лидером среди мужских имен стало Михаил. Родители назвали так уже 15 малышей. В 2023 году вершину пьедестала занимало имя Артем, но за первую половину текущего месяца оно даже не попало в пятерку популярных. Среди мальчиков также популярны имена Тимофей, Роман, Константин и Мирон.

Среди девочек самым популярным именем стало София. В 2024 году 12 маленьких омичек назвали именно так.

Помимо привычных всех имен, есть в списке и довольно редкие. Например, Эвелина, Мишель, Валентина, Анвар, Федор, Савва.

Имя выбирал брат. Первого родившегося в 2024 году омича назвали Романом
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