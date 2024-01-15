Михаил и Анвар: стало известно, как чаще называли новорожденных омичей в 2024 году

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
В новом году лидером среди мужских имен стало Михаил. Родители назвали так уже 15 малышей. В 2023 году вершину пьедестала занимало имя Артем, но за первую половину текущего месяца оно даже не попало в пятерку популярных. Среди мальчиков также популярны имена Тимофей, Роман, Константин и Мирон.
Среди девочек самым популярным именем стало София. В 2024 году 12 маленьких омичек назвали именно так.
Помимо привычных всех имен, есть в списке и довольно редкие. Например, Эвелина, Мишель, Валентина, Анвар, Федор, Савва.