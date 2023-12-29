В планах торжественное открытие. Когда сдадут в эксплуатацию бассейн на Московке-2

Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый. Площадь спортивного комплекса — почти 5 тысяч квадратных метров. На территории рядом со спортивным объектом должны появиться лавочки, замощенные плиткой тротуары и деревья с кустарниками.