В планах торжественное открытие. Когда сдадут в эксплуатацию бассейн на Московке-2

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
Новый бассейн на Московке-2 планируют торжественно открыть в январе 2024 года, сообщили 29 декабря Городу55 в министерстве спорта Омской области. Все работы в спортивном комплексе собираются завершить до конца нынешнего года.
Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый. Площадь спортивного комплекса — почти 5 тысяч квадратных метров. На территории рядом со спортивным объектом должны появиться лавочки, замощенные плиткой тротуары и деревья с кустарниками.
Возводит объект компания «АртРемСтрой». Напомним, что застройщик согласовывал снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по договору с Городским советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.