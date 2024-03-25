Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Аппарат губернатора и правительства Омской области планирует закупить цветочной продукции на 463 тысячи рублей. Заявка появилась сегодня, 25 марта, на сайте государственных закупок. Предложения от поставщиков принимают до 2 апреля.
Согласно документам, необходимо закупить наградные букеты, хвойные венки с живыми цветами, а также отдельно розы и гвоздики. Срок поставки — с даты заключения контракта и до конца 2024 года. Цветы нужно будет привозить партиями по заявке от правительства.
«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.
Источником финансирования указан областной бюджет.