Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона

Согласно документам, необходимо закупить наградные букеты, хвойные венки с живыми цветами, а также отдельно розы и гвоздики. Срок поставки — с даты заключения контракта и до конца 2024 года. Цветы нужно будет привозить партиями по заявке от правительства.