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Published Сегодня, 04:39

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Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона

25 марта 2024, 04:39
Фото: 1MI
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Деньги на покупку цветов выделят из областного бюджета.

Аппарат губернатора и правительства Омской области планирует закупить цветочной продукции на 463 тысячи рублей. Заявка появилась сегодня, 25 марта, на сайте государственных закупок. Предложения от поставщиков принимают до 2 апреля.

Согласно документам, необходимо закупить наградные букеты, хвойные венки с живыми цветами, а также отдельно розы и гвоздики. Срок поставки — с даты заключения контракта и до конца 2024 года. Цветы нужно будет привозить партиями по заявке от правительства.

«Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки», — говорится в документах.

Источником финансирования указан областной бюджет.

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#Общество#Омск#Омская область#Бюджет#Цветы#Закупки#Евгений Игишев#2024 год
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