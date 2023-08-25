Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Заявление о стоимости капитального ремонта СКК чиновник сделал сегодня, 25 августа, в прямом эфире, организованном Центром управления регионом. Крикорьянц отметил, что пока в здании аварийным признан только стилобат, остальные же части комплекса можно отремонтировать.
«У нас есть заключение экспертизы, есть проект, и сейчас задача — найти финансирование, порядка 1,3 млрд рублей, чтобы привести здание в нормативное состояние. Олег Васильевич Матыцин предложил алгоритм восстановления комплекса», — сообщил Дмитрий Кригорьянц.
Также министр добавил, что после завершения ремонта СКК им. Блинова должен стать домашней площадкой для игровых команд.
Проблемы СКК Блинова тянутся с 2015 года. В 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности, работники СКК даже записывали обращение к президенту. В итоге в здании обновили кровлю, но реконструкцию комплекса планировали провести за частные деньги. Проект капремонта здания уже готов, завершить работы планировалось в 2024 году.