Озвучена стоимость реконструкции СКК им. Блинова в Омске

Проблемы СКК Блинова тянутся с 2015 года. В 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности, работники СКК даже записывали обращение к президенту. В итоге в здании обновили кровлю, но реконструкцию комплекса планировали провести за частные деньги. Проект капремонта здания уже готов, завершить работы планировалось в 2024 году.