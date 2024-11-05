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Posted 5 ноября, 14:42

Published 5 ноября, 14:42

Modified 5 ноября, 14:46

Updated 5 ноября, 14:46

Иллюстрация

Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня

5 ноября 2024, 14:42
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Азово Омской области крупный пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота

Вчера днем в Азовском районе Омской области случился крупный пожар, на место отправились две пожарные машины и шесть спасателей. Спустя 20 минут им удалось потушить сено и солому, но было уже поздно: 14 тонн грубых кормов, заготовленных для скота на зиму, оказались уничтожены огнем.

Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота
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Новость №2. Омский суд вынес приговор бывшему майору полиции за смертельное ДТП

Сегодня в Омске вынесли приговор по делу бывшего майора полиции Евгения Гайдамака, он был признан виновным в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы и лишил его водительских прав на 2 с половиной года. Подробнее об этой истории Город55 рассказывал здесь.

10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака
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Новость №3. С поста первого замминистра природы ушел Сергей Палагута

Сегодня стало известно о громкой отставке в областном правительстве — пост первого замминистра природных ресурсов и экологии Омской области покинул Сергей Палагута. Его освободили от должности 1 ноября.

В минприроды Омской области произошла громкая отставка
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