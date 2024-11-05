Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня

Posted 5 ноября, 14:42
Published 5 ноября, 14:42
Modified 5 ноября, 14:46
Updated 5 ноября, 14:46
Новость №1. В Азово Омской области крупный пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота
Вчера днем в Азовском районе Омской области случился крупный пожар, на место отправились две пожарные машины и шесть спасателей. Спустя 20 минут им удалось потушить сено и солому, но было уже поздно: 14 тонн грубых кормов, заготовленных для скота на зиму, оказались уничтожены огнем.
Новость №2. Омский суд вынес приговор бывшему майору полиции за смертельное ДТП
Сегодня в Омске вынесли приговор по делу бывшего майора полиции Евгения Гайдамака, он был признан виновным в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы и лишил его водительских прав на 2 с половиной года. Подробнее об этой истории Город55 рассказывал здесь.
Новость №3. С поста первого замминистра природы ушел Сергей Палагута
Сегодня стало известно о громкой отставке в областном правительстве — пост первого замминистра природных ресурсов и экологии Омской области покинул Сергей Палагута. Его освободили от должности 1 ноября.