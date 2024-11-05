Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня

Сегодня в Омске вынесли приговор по делу бывшего майора полиции Евгения Гайдамака, он был признан виновным в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил водителя к 10 годам лишения свободы и лишил его водительских прав на 2 с половиной года. Подробнее об этой истории Город55 рассказывал здесь.