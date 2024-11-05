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Отставка

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
В минприроды Омской области произошла громкая отставка
5 ноября, 13:59
Отставка и запрет на госслужбу: омский депутат лишился должности
1 ноября, 08:44
Октябрь
«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку
25 октября, 02:42
Слухи об отставке: что ждет министра культуры Омской области
24 октября, 07:23
Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП
17 октября, 07:52
Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко
Пост может занять первый заместитель главы Кировского округа Николай Хроленко.
16 октября, 14:32
Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку
Елена Шипилова покинет свой пост до конца октября.
15 октября, 15:24
«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»
15 октября, 04:23
Главный тренер омского «Авангарда» заявил, что команда будет выигрывать
13 октября, 03:33
В Омске планируют отстранить главного тренера «Авангарда» Звягина от работы
12 октября, 04:09
Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США
10 октября, 10:16
Сентябрь
Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4
24 сентября, 03:46
Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»
21 сентября, 07:13
Эксклюзив. Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова
20 сентября, 09:00
В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии
16 сентября, 12:14
Утратил доверие: главу сельского поселения Омской области отправили в отставку
11 сентября, 06:42
Август
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
23 августа, 02:57
Июль
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
30 июля, 07:20
Будут выборы. Глава одного из райцентров Омской области покинула свой пост
Глава Оконешниково, отработав менее половины срока после назначения на должность, ушла в отставку по собственному желанию.
25 июля, 06:05

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