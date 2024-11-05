gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 05:41

Published 5 ноября, 05:41

Modified 5 ноября, 05:43

Updated 5 ноября, 05:43

В Азово Омской области крупный пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота

Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота

5 ноября 2024, 05:41
Фото: МЧС по Омской области.

В Азово Омской области крупный пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота

Тушением пожара занимались шесть сотрудников регионального МЧС и две единицы техники.

В Азовском районе накануне случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарным 4 ноября в 15:26 часов. На борьбу с возгоранием отправили шесть пожарных и две единицы техники.

В итоге спустя 20 минут им удалось потушить сено и солому в Азово. Однако было уже поздно: 14 тонн грубых кормов, заготовленных для скота на зиму, оказались уничтожены в результате пожара.

Фото: МЧС по Омской области

Напомним, что в День народного единства тушить пришлось и одно из омских предприятий по улице 22 Партсъезда. Здесь в цеху загорелись жировые отложения в вытяжке.

Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Пожары#МЧС#Новости#Азовский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика