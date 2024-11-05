Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота

Posted 5 ноября, 05:41
Published 5 ноября, 05:41
Modified 5 ноября, 05:43
Updated 5 ноября, 05:43
В Азовском районе накануне случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарным 4 ноября в 15:26 часов. На борьбу с возгоранием отправили шесть пожарных и две единицы техники.
В итоге спустя 20 минут им удалось потушить сено и солому в Азово. Однако было уже поздно: 14 тонн грубых кормов, заготовленных для скота на зиму, оказались уничтожены в результате пожара.
Напомним, что в День народного единства тушить пришлось и одно из омских предприятий по улице 22 Партсъезда. Здесь в цеху загорелись жировые отложения в вытяжке.