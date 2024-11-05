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ДТП с погибшим

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Октябрь
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек
19 октября, 11:07
Экс-майор Гайдамак признал вину в смертельном ДТП на омском метромосту
15 октября, 13:39
Сентябрь
Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим
23 сентября, 12:40
Август
Скончался в машине скорой помощи. В Омске водитель улетел в кювет и погиб
Сегодня днем на улице 22 Декабря в Омске произошло смертельное ДТП. Мужчина на автомобиле улетел в кювет, к сожалению, спасти водителя не удалось.
16 августа, 13:55
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
Прокуратура поставила на контроль проверку смертельного ДТП на омской трассе
15 августа, 13:10
Не справился с управлением. Житель Омской области погиб в перевернутой машине
Смертельное ДТП произошло в Черлакском районе, местный житель ехал по дороге Большой Атмас-Пограничная-Григорьевка и перевернулся на машине, его пассажир погиб.
10 августа, 11:22
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой
На трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло ДТП с участием двух фур и легковушки, водитель и пассажир последней погибли.
8 августа, 13:00
Скончался на месте. На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП
Сегодня вечером на трассе Омск-Новосибирск произошло ДТП, в котором погиб мужчина, его автомобиль выехал на встречку и врезался в фуру.
6 августа, 14:16
Скончался на месте. Житель Омской области улетел в кювет на машине и погиб
Сегодня днем в Омской области произошло ДТП с погибшим, мужчина улетел в кювет на автомобиле и умер на месте от полученных травм.
2 августа, 14:02
Июль
Омский суд ужесточил наказание пьяному водителю, из-за которого заживо сгорел человек
25 июля, 11:39
Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП
О деталях аварий рассказали в региональном УМВД, одна из них произошла в Шербакульском районе, вторая — на проспекте Мира в Омске.
23 июля, 14:08
Июнь
Умер на месте. В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб
ДТП со смертельным исходом произошло в Полтавском районе, 53-летний водитель мотоцикла врезался в кучу щебня и погиб на месте, в деталях инцидента разбирается полиция.
21 июня, 06:25
Май
Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня
28 мая, 13:59
Умер на месте. В Омской области разбился водитель мотоцикла
Смертельное ДТП произошло в Оконешниковском районе, мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся вместе с транспортом.
14 мая, 12:15
В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера
1 мая, 11:37

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