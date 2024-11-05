10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака

Несмотря на то, что водитель сам получил тяжелые травмы и долгое время находился на лечении, во время следствия он настаивал на своей невиновности. Гайдамак заявлял, что не помнит обстоятельств случившегося и даже утверждал, что находился на заднем сиденье автомобиля в момент аварии. Тем не менее, в ходе судебного процесса он изменил свою позицию и признал частичную вину.