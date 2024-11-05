10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака

Posted 5 ноября, 06:28
Published 5 ноября, 06:28
Modified 5 ноября, 06:30
Updated 5 ноября, 06:30
В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о автокатастрофе, унесшей жизни трех человек. Центральный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что напрямую привело к трагическим последствиям.
ДТП произошло 30 января 2022 года на мосту имени 60-летия Победы в Омске, около 23:00. В момент аварии Гайдамак, управляя автомобилем Mercedes-Benz и находясь под воздействием алкоголя, потерял контроль над машиной. В результате он врезался в столб освещения. В результате столкновения один из его пассажиров погиб на месте, двое других получили серьезные травмы и позднее скончались в больнице.
Несмотря на то, что водитель сам получил тяжелые травмы и долгое время находился на лечении, во время следствия он настаивал на своей невиновности. Гайдамак заявлял, что не помнит обстоятельств случившегося и даже утверждал, что находился на заднем сиденье автомобиля в момент аварии. Тем не менее, в ходе судебного процесса он изменил свою позицию и признал частичную вину.
Суд, рассматривая доказательства и позицию государственного обвинителя, приговорил водителя к 10 годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Кроме того, судьи лишили его права управлять автомобилем на срок 2 года и 6 месяцев.
Также суд обязал осужденного выплатить пострадавшим около 4 миллионов рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, что ранее на улице 10 лет Октября произошел инцидент, в котором автомобиль марки «Митсубиси» столкнулся с велосипедистом, в результате чего велосипедист погиб.