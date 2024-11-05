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Posted 5 ноября, 06:28

Published 5 ноября, 06:28

Modified 5 ноября, 06:30

Updated 5 ноября, 06:30

Омский суд вынес приговор бывшему майору полиции за смертельное ДТП

10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака

5 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI.

Омский суд вынес приговор бывшему майору полиции за смертельное ДТП

В Омске завершился судебный процесс по делу о смертельной автокатастрофе. Бывший майор полиции Евгений Гайдамак был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсацию.

В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о автокатастрофе, унесшей жизни трех человек. Центральный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего майора полиции Евгения Гайдамака. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что напрямую привело к трагическим последствиям.

ДТП произошло 30 января 2022 года на мосту имени 60-летия Победы в Омске, около 23:00. В момент аварии Гайдамак, управляя автомобилем Mercedes-Benz и находясь под воздействием алкоголя, потерял контроль над машиной. В результате он врезался в столб освещения. В результате столкновения один из его пассажиров погиб на месте, двое других получили серьезные травмы и позднее скончались в больнице.

Несмотря на то, что водитель сам получил тяжелые травмы и долгое время находился на лечении, во время следствия он настаивал на своей невиновности. Гайдамак заявлял, что не помнит обстоятельств случившегося и даже утверждал, что находился на заднем сиденье автомобиля в момент аварии. Тем не менее, в ходе судебного процесса он изменил свою позицию и признал частичную вину.

Видео: Прокуратура Омской области.

Суд, рассматривая доказательства и позицию государственного обвинителя, приговорил водителя к 10 годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Кроме того, судьи лишили его права управлять автомобилем на срок 2 года и 6 месяцев.

Также суд обязал осужденного выплатить пострадавшим около 4 миллионов рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.

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