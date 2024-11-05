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Оглашение приговора

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2024
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены
25 октября, 14:43
Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма
В Омске вынесли приговор иностранцу, который призывал людей к терроризму на своей странице в соцсети. Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет тюрьмы.
6 сентября, 04:25
Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня
19 августа, 15:22
Суд вынес приговор мошеннице, которая обманула омский телеканал на 2,9 млн рублей
Центральный районный суд вынес приговор по делу омички, которая похитила 2,9 млн рублей, предназначенных для контракта с местным телеканалом.
8 августа, 11:31
Суд наказал инженера, который попался на коррупции во время реставрации собора
1 марта, 09:51
Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми
22 февраля, 10:55
Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены
Его приговорили к 14 годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
21 февраля, 08:44
Попал из винтовки в лицо. Стрелявшему по студентам омичу запретили ночные прогулки
Пострадавший подросток пережил операцию, напоминанием которой стал шрам на лице.
17 февраля, 08:41
Омский суд вынес приговор преподавателю-мошеннику за хищение денег у знакомых
15 февраля, 09:18
В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью
Авария произошла два года назад. Мужчина сел в неисправный автомобиль и насмерть сбил молодую пару, идущую по обочине дороги.
13 февраля, 11:09
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
2023
Был неосторожен. Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику
Парень совершил преступление в алкогольном опьянении из неприязни к бывшему товарищу по парте.
15 декабря 2023, 12:25
Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты
Женщина в течение двух лет всячески просила молодого человека помочь ей с материальным положением.
12 декабря 2023, 12:20
Взяла 2,5 миллиона. Воспитателю омского интерната запросили пять лет за обман сироты
Женщина злоупотребляла доверием выпускника, который с детства являлся сиротой и инвалидом.
27 ноября 2023, 06:36
Сотруднику ОМВД из Омской области дали срок за фальсификацию протоколов дела
16 ноября 2023, 09:55
Приговор лжеминеру, «пустой» гарнир и фальшивые медуслуги. Омск сегодня
10 октября 2023, 14:12
Получил по заслугам. В омском суде огласили приговор убийце известного бизнесмена
28 сентября 2023, 09:02
В Омске огласят приговор мужчине, обвиняемому в убийстве известного бизнесмена
Мужчина застрелил знакомого у него же в коттедже.
28 сентября 2023, 07:26
Омский суд наказал водителя гидроцикла, который убил человека по неосторожности
О вынесении приговора сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
7 сентября 2023, 11:40

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