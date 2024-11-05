Освобождение

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Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
В минприроды Омской области произошла громкая отставка
5 ноября, 13:59
По собственному желанию. Замначальника Госстройнадзора Шилова освободили от должности
2 августа, 12:31
Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области
29 мая, 06:29
Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
25 мая, 03:20
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
2022
В Минобороны РФ разъяснили, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации
23 сентября 2022, 09:53

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