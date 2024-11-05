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Posted 5 ноября, 13:59

Published 5 ноября, 13:59

Modified 5 ноября, 14:07

Updated 5 ноября, 14:07

В минприроды Омской области произошла громкая отставка

В минприроды Омской области произошла громкая отставка

5 ноября 2024, 13:59
Фото: 1MI.
Пост первого замминистра природных ресурсов и экологии региона покинул Сергей Палагута.

Сегодня стало известно о громкой отставке в областном правительстве — пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области покинул Сергей Палагута. Его освободили от должности 1 ноября.

«С Сергеем Александровичем не был продлен контракт», — сообщили Городу55 в пресс-службе регионального минприроды.

Палагута занимал должность первого замминистра природы с 20 мая 2021 года. В 2019 году он был назначен начальником управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов министерства природы региона.

Напомним, что недавно экс-главу министерства образования Омской области Ивана Кротта назначили первым проректором ОмГПУ.

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