Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло

Спустя полтора года, 5 октября 2024 года, в Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела. Следствие установило, что майор сел за руль Mercedes-Benz GLE-Class в нетрезвом состоянии. Его пассажирами были Игорь Татаринов, Александр Дубенский и Николай Петруняев. Гайдамак превысил скорость и потерял управление, врезавшись в столб. Машина перевернулась, и на месте погиб Николай Петруняев, а остальные были доставлены в больницу в состоянии комы, где и скончались. Выжил только Гайдамак.