Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло

Posted 5 ноября, 09:53
Published 5 ноября, 09:53
Modified 5 ноября, 09:55
Updated 5 ноября, 09:55
31 января 2022 года распространилась информация о серьезной аварии на спуске с метромоста, в результате которой погибли и пострадали люди. Сообщение об инциденте поступило в 23:05. В автомобиле находились четверо мужчин, трое из которых попали в больницу, а один скончался на месте до прибытия скорой помощи. Среди пострадавших оказался майор полиции Евгений Гайдамак, на тот момент начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.
8 февраля стало известно, что конкретный виновник аварии еще не установлен. Для выяснения личности водителя назначены различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую, с целью анализа ДНК, взятого с водительского места и руля. Также собирались исследовать травмы участников аварии, чтобы определить, кто где находился в салоне авто в момент столкновения.
15 февраля 2023 года Гайдамаку предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Следствие установило, что именно он управлял внедорожником в момент аварии. В результате резонансного уголовного дела Евгений Гайдамак, бывший глава отделения финансово-кредитной сферы, потерял свое место в совете по повышению финансовой грамотности населения. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности губернатора Валерий Бойко.
Следователи доказали, что за рулем в тот вечер находился 39-летний майор полиции Евгений Гайдамак, который выжил после аварии. Однако он не признал вину, утверждая, что помнит события того вечера лишь частично, а в момент аварии находился на заднем сидении.
Спустя полтора года, 5 октября 2024 года, в Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела. Следствие установило, что майор сел за руль Mercedes-Benz GLE-Class в нетрезвом состоянии. Его пассажирами были Игорь Татаринов, Александр Дубенский и Николай Петруняев. Гайдамак превысил скорость и потерял управление, врезавшись в столб. Машина перевернулась, и на месте погиб Николай Петруняев, а остальные были доставлены в больницу в состоянии комы, где и скончались. Выжил только Гайдамак.
На протяжении расследования Гайдамак отрицал свою вину, утверждая, что сидел на заднем сидении. Однако в октябре 2024-года в суде он изменил показания, признал вину и извинился перед семьями погибших, хотя и заявил, что не помнит деталей аварии.
5 ноября 2024 года судебный процесс завершился: Гайдамака признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсацию семьям погибших. В суд приговор пока не вступил, но бывшего полицейского арестовали в зале суда.