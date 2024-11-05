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Отставки

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2024
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку
Елена Шипилова покинет свой пост до конца октября.
15 октября, 15:24
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
28 августа, 08:24
В омском депстрое произошла еще одна громкая отставка
3 августа, 04:40
Затопленный Любинский, отставка в Следкоме, приговор главе района. Итоги недели
14 июля, 10:45
Стало известно о громкой отставке в омской мэрии
7 мая, 06:15
В правительстве Омской области произошла громкая отставка
Она остается советником губернатора Хоценко.
19 апреля, 10:41
2022
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
После года на посту в отставку ушел вице-мэр. До этого он работал в департаменте градостроительства.
12 декабря 2022, 08:24

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