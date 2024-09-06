Застряла в грязи. По пути на омские дачи в Осташково увязла машина скорой помощи

Как уже писал Город55, жители СНТ в поселке Осташково страдают от постоянных подтоплений. Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.