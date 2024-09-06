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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Омске по пути в Осташково в грязи застряла скорая помощь

Застряла в грязи. По пути на омские дачи в Осташково увязла машина скорой помощи

6 сентября 2024, 13:20
Фото: 1MI

В Омске по пути в Осташково в грязи застряла скорая помощь

Тем временем ТЭЦ-5 продолжает отрицать причастность к постоянным подтоплениям в микрорайоне.

Как уже писал Город55, жители СНТ в поселке Осташково страдают от постоянных подтоплений. Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.

В телеграм канале «Омский форум» появилось сообщение о том, что кто-то в поселении вызвал машину скорой помощи, однако реанимационная скорая застряла на одной из затопленных аллей.

«Приехавшая на вызов в СНТ „Сибирский садовод-4“ в садовом массиве Осташково скорая помощь застряла на одной из аллей. Бездеятельность виновников затопления уже ставит под угрозу жизнь и здоровье омичей?», — написал кто-то из омичей.
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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