Застряла в грязи. По пути на омские дачи в Осташково увязла машина скорой помощи

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как уже писал Город55, жители СНТ в поселке Осташково страдают от постоянных подтоплений. Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.
В телеграм канале «Омский форум» появилось сообщение о том, что кто-то в поселении вызвал машину скорой помощи, однако реанимационная скорая застряла на одной из затопленных аллей.
«Приехавшая на вызов в СНТ „Сибирский садовод-4“ в садовом массиве Осташково скорая помощь застряла на одной из аллей. Бездеятельность виновников затопления уже ставит под угрозу жизнь и здоровье омичей?», — написал кто-то из омичей.