Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Министерство труда Омской области сегодня, 4 сентября, опубликовало свежие вакансии для желающих работать на госслужбе. Документы от кандидатов принимают до 24 сентября.
Так, в Тару требуется руководитель территориального органа. Будущему начальнику предстоит заниматься вопросами труда и социальной защиты населения на территории Тарского, Большеуковского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Необходимо высшее образование не ниже специалитета и опыт госслужбы от 2 лет. Руководителю готовы предложить зарплату от 55 000 до 73 000 рублей.
Также в ведомстве открыты вакансии для сотрудников старшей группы должностей (зарплата от 28300 до 41700 рублей) и главных специалистов (от 31900 до 45700 рублей).
Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных предприятиях открылось больше 1500 вакансий. Сотрудников без опыта и квалификации готовы обучить на месте.