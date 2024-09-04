Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей

Так, в Тару требуется руководитель территориального органа. Будущему начальнику предстоит заниматься вопросами труда и социальной защиты населения на территории Тарского, Большеуковского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Необходимо высшее образование не ниже специалитета и опыт госслужбы от 2 лет. Руководителю готовы предложить зарплату от 55 000 до 73 000 рублей.