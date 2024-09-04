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Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей

4 сентября 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
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В омском минтруда опубликовали десяток вакансий с зарплатой до 73 тысяч

Ставки открыты как в городе, так и в районах области. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы.

Министерство труда Омской области сегодня, 4 сентября, опубликовало свежие вакансии для желающих работать на госслужбе. Документы от кандидатов принимают до 24 сентября.

Так, в Тару требуется руководитель территориального органа. Будущему начальнику предстоит заниматься вопросами труда и социальной защиты населения на территории Тарского, Большеуковского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Необходимо высшее образование не ниже специалитета и опыт госслужбы от 2 лет. Руководителю готовы предложить зарплату от 55 000 до 73 000 рублей.

Также в ведомстве открыты вакансии для сотрудников старшей группы должностей (зарплата от 28300 до 41700 рублей) и главных специалистов (от 31900 до 45700 рублей).

Ранее Город55 рассказывал, что на омских оборонных предприятиях открылось больше 1500 вакансий. Сотрудников без опыта и квалификации готовы обучить на месте.

На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
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#Евгений Игишев#Руководитель#Омск#Минтруд#Зарплата#Тара#Вакансии#Госслужба#Специалисты
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