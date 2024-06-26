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Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки на 121 млн рублей

26 июня 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
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В рюкзаке должна быть вся необходимая канцелярия: карандаши, ручки, тетради, дневник, линейки, акварельные краски, фломастеры, пенал и другие предметы.

Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки. Такую заявку разместил Центр закупок, товаров, работ, услуг. Максимальная цена контракта составляет 120 907 500 рублей, источником финансирования указан региональный бюджет. Всего планируется приобрести 24,5 тысячи рюкзаков. Заявки от поставщиков принимают до 3 июля. Товар необходимо привезти не позднее 12 августа.

Рюкзаки первоклассникам подарят в День Знаний. Такую меру поддержки в ноябре 2023 года анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

В техзадании сказано, что рюкзаки должны быть трех цветов: синего, голубого и серого. На каждом предусмотрена символика Российской Федерации и Омской области.

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Фото: Сайт госзакупок

В рюкзаке должна быть вся необходимая канцелярия: карандаши, ручки, тетради, дневник, линейки, акварельные краски, фломастеры, пенал и другие предметы. На некоторые товары также нужно будет нанести символику.

Аналогичную заявку на покупку рюкзаков в конце мая оставляло министерство образования Омской области.

Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Губернатор#Символика#Закупки#Первоклассники#Школьные принадлежности
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