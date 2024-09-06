Похожие, но дешевле: на китайском сайте нашелся аналог «губернаторских» рюкзаков

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Первоклассники Омской области на этой неделе получили от регионального правительства в подарок брендированные рюкзаки с канцелярскими наборами внутри. Город55 уже писал о том, что эти подарки начали выставлять на продажу на сайтах объявлений. Теперь же появились сообщения о том, что очень похожие рюкзаки продаются на сайте «АлиЭкспресс», причем их цена намного ниже, чем та, по которой было уплачено из областного бюджета.
«Детские школьные ранцы Lrage для мальчиков и девочек, детский рюкзак, ортопедический. Водонепроницаемый школьный портфель для учеников начальной школы» — рюкзак с таким описанием можно найти на «АлиЭкспрессе».
Внешне он действительно очень похож на те рюкзаки, которые дарили омским первоклассникам, и главное отличие — бирка с надписью Saerna вместо надписи «Омск». Однако его цена на сайте — 543 рубля, тогда как «губернаторские» рюкзаки вместе с канцелярией обошлись бюджету почти в 5 тысяч рублей каждый: на 24,5 тысяч рюкзаков потратили 121 млн рублей. В наличии у продавца из Китая, согласно карточке товара, есть до 500 единиц товара. Доставка в Омск стоит еще 808 рублей.
У рюкзаков с «АлиЭкспресса» страна происхождения — Китай, размер — 42*31*20. В техзадании, опубликованном в июне 2024 года казенным учреждением Омской области «Центр закупок», желаемые размеры рюкзаков — «не менее 38*27*13 см., не более 44*29*21 см.», то есть рюкзак за 543 рубля вписывается в этот диапазон по 2 показателям из 3. При этом ограничения, связанные с происхождением изделий, в документации не прописаны.
Напомним, что почти 5 тысяч рублей — это стоимость не только рюкзака, но и набора канцелярии: 5 тетрадей в клетку, 5 в линейку, 10 обложек для тетрадей и дневников, 3 карандаша, 2 папки-конверта А5, точилку, ластик, клей-карандаш, 5 шариковых ручек, ножницы, линейку и акварельные краски. На сайтах «Авито» и «Юла» омичи пытаются продать все это по цене от 750 до 1700 рублей за комплект.