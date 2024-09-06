Похожие, но дешевле: на китайском сайте нашелся аналог «губернаторских» рюкзаков

Первоклассники Омской области на этой неделе получили от регионального правительства в подарок брендированные рюкзаки с канцелярскими наборами внутри. Город55 уже писал о том, что эти подарки начали выставлять на продажу на сайтах объявлений. Теперь же появились сообщения о том, что очень похожие рюкзаки продаются на сайте «АлиЭкспресс», причем их цена намного ниже, чем та, по которой было уплачено из областного бюджета.