Море по колено. Омские дачи рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 продолжает затапливать

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В телеграм-канале Омский новостной поезд появилась информация от жителей поселка Осташково, который находится в Морозовском сельском поселении неподалеку от золотоотвала ТЭЦ-5, построенного в прошлом году. Жители частных домов страдают от сильного затопления их участков.
На снимках, сделанных омичами на днях, видно, что дома стоят почти полностью в воде, а по территории участков можно передвигаться разве что только в резиновых сапогах.
Жильцы затопленных территорий продолжают винить в напасти золототвал омской ТЭЦ-5.
«ТЭЦ-5, вы одной помпой собираетесь откачивать воду, вылитую на собственность людей? Скоро зима, вода в подвалах стоит. После зимы люди, живущие семьями с маленькими детьми, останутся без домов. Из-за халатного отношения и поднятых грунтовых вод, дождевой воде некуда уходить, и уровень воды повышается», — говорится в сообщении.
Также в канале «Омский форум» появились снимки той самой трубы, которая, якобы, откачивает воду.
«По информации из Осташково, вот это та самая единственная помпа, которая якобы должна перекачать сотни тысяч кубометров воды для осушения всего того безобразия, что творится в районе золоотвала ТЭЦ-5», — написано в посте.
В пресс-службе ТГК-11 Городу55 рассказали, что отрицают причастность ТЭЦ-5 к происходящему наводнению в поселении. Там заявили, что насосы запущены еще 23 августа, вода проходит через очистные сооружения с последующим сбросом в реку Омь.
«Влияние золоотвала ТЭЦ-5 АО „ТГК-11“ на подтопление прилегающих территорий не подтверждено и не установлено. Все разрешительные документы, выданные АО „ТГК-11“ уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом. В настоящее время ТГК-11 оказывает содействие в откачке воды с затопленной территории», — рассказали Городу55 в пресс-службе компании.
Ранее сотрудники МЧС уже пытались откачать воду, тем самым чуть не затопив садоводство «Радист-1». После инцидента на помощь пришли специалисты ТЭЦ-5, которые с помощью специализированной техники начали отводить воду обратно в золоотвал. Представители компании не согласны с причастностью золотоотвала ТЭЦ-5 к проблеме затопления омских дач.