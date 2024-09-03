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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки

Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки

3 сентября 2024, 04:42
Фото: Телеграм-канал министра образования Омской области
Каждый рюкзак с принадлежностями обошелся бюджету примерно в 5 тысяч рублей. На сайтах объявлений их продают значительно дешевле.

Город55 обратил внимание, что омичи начали выставлять на сайтах объявлений рюкзаки, подаренные первоклассникам от правительства Омской области. В частности, подобные предложения появились на сайтах «Авито» и «Юла».

«Рюкзак новый школьный для мальчика. Вместительный, много карманов. Наполнен канцелярскими принадлежностями. В комплекте: рюкзак, пенал с наполнением, гуашь, акварель, цветные карандаши, линейка, клей ПВА, фломастеры, пластилин, цветная бумага, цветной картон, 3 тетради в клетку, 3 тетради в линейку, 10 обложек для тетрадей», — говорится в одном из объявлений.

Цены разные — от 750 рублей до 1700 рублей за рюкзак.

В комплект входят необходимые первокласснику принадлежностиВ комплект входят необходимые первокласснику принадлежности
В комплект входят необходимые первокласснику принадлежности
Фото: gorod55.ru

Узнали мнение омичей, чьи дети в этом году пошли в школу, о новых подаренных рюкзаках.

«Он громоздкий, тяжелый, неудобный. Ребенок говорит, что не нравится. Мы купили уже заранее рюкзак», — сообщила Людмила.
«Не думаю, что они хорошие. Я сыну купила рюкзак еще в июне, обошелся в 5300 рублей. Это не считая всяких ручек, карандашей, фломастеров, тетрадок», — рассказала мама первоклассника Марина.

Напомним, всего правительство Омской области в этом году закупило больше 24 тысяч рюкзаков. Каждый из них брендированный: сбоку располагаются флаги России и региона. На эти цели потратили 121 млн рублей. Таким образом, один рюкзак с принадлежностями обошелся правительству примерно в 5 тысяч рублей.

Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства
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