Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:51
Город55 обратил внимание, что омичи начали выставлять на сайтах объявлений рюкзаки, подаренные первоклассникам от правительства Омской области. В частности, подобные предложения появились на сайтах «Авито» и «Юла».
«Рюкзак новый школьный для мальчика. Вместительный, много карманов. Наполнен канцелярскими принадлежностями. В комплекте: рюкзак, пенал с наполнением, гуашь, акварель, цветные карандаши, линейка, клей ПВА, фломастеры, пластилин, цветная бумага, цветной картон, 3 тетради в клетку, 3 тетради в линейку, 10 обложек для тетрадей», — говорится в одном из объявлений.
Цены разные — от 750 рублей до 1700 рублей за рюкзак.
Узнали мнение омичей, чьи дети в этом году пошли в школу, о новых подаренных рюкзаках.
«Он громоздкий, тяжелый, неудобный. Ребенок говорит, что не нравится. Мы купили уже заранее рюкзак», — сообщила Людмила.
«Не думаю, что они хорошие. Я сыну купила рюкзак еще в июне, обошелся в 5300 рублей. Это не считая всяких ручек, карандашей, фломастеров, тетрадок», — рассказала мама первоклассника Марина.
Напомним, всего правительство Омской области в этом году закупило больше 24 тысяч рюкзаков. Каждый из них брендированный: сбоку располагаются флаги России и региона. На эти цели потратили 121 млн рублей. Таким образом, один рюкзак с принадлежностями обошелся правительству примерно в 5 тысяч рублей.