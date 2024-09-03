Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки

Напомним, всего правительство Омской области в этом году закупило больше 24 тысяч рюкзаков. Каждый из них брендированный: сбоку располагаются флаги России и региона. На эти цели потратили 121 млн рублей. Таким образом, один рюкзак с принадлежностями обошелся правительству примерно в 5 тысяч рублей.