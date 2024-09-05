В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления

Напомним, что в начале августа жители садовых товариществ пожаловались на затопление участков и предположили, что ситуация может быть связана с золоотвалом. Позже предположения омичей подтвердились. На оперативном межведомственном совещании выяснилось, что АО «ТГК-11» работало с нарушениями, из-за чего и произошло подтопление. Прокуратура внесла представление компании, однако «ТГК-11» свою вину не признала и уверила, что все работы проводились по правилам.