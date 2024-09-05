В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
На портале правовой информации появился документ, согласно которому в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково (СНТ Фиалка, Сигнал, Электромера, Радуга-1, Сибирский садовод-4, Магистраль, Вагонник, Родничок, Омский садовод и 40 лет Октября) действует режим повышенной готовности. Введение режима связано с подтоплением в районе золоотвала.
«В целях проведения мероприятий, направленных на комплексное водоотведение с затопленных территорий в районе золоотвала структурного подразделения „ТЭЦ-5“, а также уменьшения риска возникновения ЧС ввести режим повышенной готовности» — сказано в документе.
Напомним, что в начале августа жители садовых товариществ пожаловались на затопление участков и предположили, что ситуация может быть связана с золоотвалом. Позже предположения омичей подтвердились. На оперативном межведомственном совещании выяснилось, что АО «ТГК-11» работало с нарушениями, из-за чего и произошло подтопление. Прокуратура внесла представление компании, однако «ТГК-11» свою вину не признала и уверила, что все работы проводились по правилам.