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В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления

5 сентября 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney
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Власти ввели режим повышенной готовности в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково, причиной стало продолжительное подтопление в районе золоотвала.

На портале правовой информации появился документ, согласно которому в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково (СНТ Фиалка, Сигнал, Электромера, Радуга-1, Сибирский садовод-4, Магистраль, Вагонник, Родничок, Омский садовод и 40 лет Октября) действует режим повышенной готовности. Введение режима связано с подтоплением в районе золоотвала.

«В целях проведения мероприятий, направленных на комплексное водоотведение с затопленных территорий в районе золоотвала структурного подразделения „ТЭЦ-5“, а также уменьшения риска возникновения ЧС ввести режим повышенной готовности» — сказано в документе.

Напомним, что в начале августа жители садовых товариществ пожаловались на затопление участков и предположили, что ситуация может быть связана с золоотвалом. Позже предположения омичей подтвердились. На оперативном межведомственном совещании выяснилось, что АО «ТГК-11» работало с нарушениями, из-за чего и произошло подтопление. Прокуратура внесла представление компании, однако «ТГК-11» свою вину не признала и уверила, что все работы проводились по правилам.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Режим повышенной готовности#Снт#Затопления#Затопление#Затопление дорог
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