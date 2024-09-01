Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Согласно данным портала Rusprofile, Сергей Балдин «окончательно» утвержден на должности начальника управления федеральной службы исполнения наказания: 30 августа в записи ЕГРЮЛ об учреждении были внесены необходимые изменения: статус «временно исполняющий обязанности» сменился на уже официальное «начальник».
Отметим, что обязанности руководителя управления Сергей Балдин начал исполнять в марте этого года, а указ о его назначении главой управления был опубликован 7 августа — до этого он являлся начальником колонии «Черный дельфин». Его предшественником на должности начальника регионального УФСИН был Константин Книс — сейчас он является заместителем главы администрации Омска в вопросах общественной безопасности и контроля.