Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН

Отметим, что обязанности руководителя управления Сергей Балдин начал исполнять в марте этого года, а указ о его назначении главой управления был опубликован 7 августа — до этого он являлся начальником колонии «Черный дельфин». Его предшественником на должности начальника регионального УФСИН был Константин Книс — сейчас он является заместителем главы администрации Омска в вопросах общественной безопасности и контроля.