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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Сергей Балдин

Смена статуса. Сергей Балдин окончательно занял пост главы омского УФСИН

1 сентября 2024, 08:44
Фото: Официальный сайт УФСИН России по Омской области
Сергей Балдин

Сергея Балдина утвердили на пост начальника омского УФСИН

До этого, несмотря на соответствующий указ Президента РФ, он практически месяц вел работу как «исполняющий обязанности».

Согласно данным портала Rusprofile, Сергей Балдин «окончательно» утвержден на должности начальника управления федеральной службы исполнения наказания: 30 августа в записи ЕГРЮЛ об учреждении были внесены необходимые изменения: статус «временно исполняющий обязанности» сменился на уже официальное «начальник».

Выписка из ЕГРЮЛВыписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
Фото: Rusprofile

Отметим, что обязанности руководителя управления Сергей Балдин начал исполнять в марте этого года, а указ о его назначении главой управления был опубликован 7 августа — до этого он являлся начальником колонии «Черный дельфин». Его предшественником на должности начальника регионального УФСИН был Константин Книс — сейчас он является заместителем главы администрации Омска в вопросах общественной безопасности и контроля.

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#Илья Скобин#Омск#Колония#УФСИН#Президент РФ#Новости#Администрация Омска#Константин Книс#Сергей Балдин
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