Елизавету Степкину переназначили на должность детского омбудсмена Омской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В Омской области на должность детского омбудсмена переназначили Елизавету Степкину. Такое распоряжение 31 августа подписал глава региона Виталий Хоценко.
«Назначить Степкину Елизавету Евгеньевну уполномоченным по правам ребенка в Омской области 2 сентября 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности 1 сентября 2024 года», — говорится в тексте документа.
Елизавета Степкина родилась в Омске. Окончила юридический факультет ОмГУ. Трудилась в Комитете по управлению имуществом Омской области, в региональном Учреждении юстиции, в Восьмом арбитражном апелляционном суде.
Впервые Степкину назначили уполномоченным при губернаторе Омской области по правам ребенка в июле 2012 года.