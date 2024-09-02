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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Елизавету Степкину переназначили на должность детского омбудсмена Омской области

Елизавету Степкину переназначили на должность детского омбудсмена Омской области

2 сентября 2024, 06:43
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Впервые Степкину назначили уполномоченным при губернаторе Омской области по правам ребенка в июле 2012 года.

В Омской области на должность детского омбудсмена переназначили Елизавету Степкину. Такое распоряжение 31 августа подписал глава региона Виталий Хоценко.

«Назначить Степкину Елизавету Евгеньевну уполномоченным по правам ребенка в Омской области 2 сентября 2024 года сроком на один год, освободив ее от замещаемой должности 1 сентября 2024 года», — говорится в тексте документа.

Елизавета Степкина родилась в Омске. Окончила юридический факультет ОмГУ. Трудилась в Комитете по управлению имуществом Омской области, в региональном Учреждении юстиции, в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Впервые Степкину назначили уполномоченным при губернаторе Омской области по правам ребенка в июле 2012 года.

В Омске на второй срок подряд назначен детский омбудсмен Елизавета Степкина
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Елизавета Степкина#Виталий Хоценко
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