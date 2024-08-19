В школы Омской области начали поставлять бесплатные рюкзаки для первоклассников

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Министр образования Иван Кротт рассказал, что в школы Омска и Омской области начали поставлять рюкзаки с канцелярией для первоклассников. Первые партии уже отправились в Азовский, Марьяновский, Таврический, Одесский районы и Ленинский округ Омска. Получить такие наборы дети смогут на торжественной линейке 2 сентября.
Всего рюкзаков заготовлено 24,5 тысячи, каждый из них брендированный: сбоку располагаются флаги России и Омской области. Внутри каждого ранца — набор канцелярии, в него входят: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки для тетрадей и дневников, папки-конверты на кнопке, пенал, простые карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, линейка, акварель и гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, цветной картон.
Ранее в министерстве образования рассказали, что в этом году в первый класс пойдут около 24 тысяч первоклассников. Точные данные появятся к концу сентября.