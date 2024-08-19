В школы Омской области начали поставлять бесплатные рюкзаки для первоклассников

Всего рюкзаков заготовлено 24,5 тысячи, каждый из них брендированный: сбоку располагаются флаги России и Омской области. Внутри каждого ранца — набор канцелярии, в него входят: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки для тетрадей и дневников, папки-конверты на кнопке, пенал, простые карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, линейка, акварель и гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, цветной картон.