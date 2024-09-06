В Омске узнают у поставщиков рюкзаков, почему они продаются на китайском сайте

Как уже писал Город55, в Омске первоклашки получили подарки на 1 сентября. Это брендированные рюкзаки с канцелярскими наборами, однако у многих омичей возникли вопросы о целесообразности их стоимости. Аналогичные рюкзаки можно найти на «АлиЭкспресс» по значительно более низкой цене, что вызывает опасения по поводу бюджетных трат.