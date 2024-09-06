В Омске узнают у поставщиков рюкзаков, почему они продаются на китайском сайте

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как уже писал Город55, в Омске первоклашки получили подарки на 1 сентября. Это брендированные рюкзаки с канцелярскими наборами, однако у многих омичей возникли вопросы о целесообразности их стоимости. Аналогичные рюкзаки можно найти на «АлиЭкспресс» по значительно более низкой цене, что вызывает опасения по поводу бюджетных трат.
Как сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, рюкзаки они не заказывали на китайском сайте, а заключили контракт с компанией из другого города. Теперь им предстоит оправдаться, почему такие рюкзаки нашли за небольшие деньги на китайском сайте.
«В открытом конкурсе на поставку брендированных рюкзаков выиграла компания из Ивановской области ООО „Трейд“, которая предложила лучшие условия по срокам и стоимости. Сейчас Министерство образования Омской области в адрес компании направило официальный запрос для получения подтверждения условий выполнения контракта», — рассказала девушка.
Ранее Город55 писал, что, несмотря на высокую стоимость подарков, жители региона пытаются перепродать комплекты по более доступным ценам.