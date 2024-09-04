Из Камчатки в Омск. В Омской транспортной прокуратуре представили нового управленца

Василий Валерьевич Блинников родился в 1983 году на Камчатке и получил юридическое образование в Омском юридическом институте. Свою карьеру он начал с 2007 года и за это время показал себя с лучшей стороны, получив рекомендации как опытный специалист, знающий свое дело. Он получал медали за заслуги, в том числе юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».