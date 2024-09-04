Из Камчатки в Омск. В Омской транспортной прокуратуре представили нового управленца

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 09:44
Как сообщили в омской транспортной прокуратуре, новым руководителем ведомства назначен 41-летний Василий Блинников. Документ о его назначении подписан генеральным прокурором России в понедельник, 2 сентября.
Василий Валерьевич Блинников родился в 1983 году на Камчатке и получил юридическое образование в Омском юридическом институте. Свою карьеру он начал с 2007 года и за это время показал себя с лучшей стороны, получив рекомендации как опытный специалист, знающий свое дело. Он получал медали за заслуги, в том числе юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».
Ранее эту должность занимал Дмитрий Козловский.
Ранее Город55 рассказывал об истории из транспортной прокуратуры. Тогда специалистам пришлось поработать над наведением порядка в омской аэропорту. Там в самолете выпившие омичи устроили дебош, из-за которых их сняли с рейса.