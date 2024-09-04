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Омскую транспортную прокуратуру возглавил 41-летний Василий Блинников

Из Камчатки в Омск. В Омской транспортной прокуратуре представили нового управленца

4 сентября 2024, 08:50
Фото: Транспортная прокуратура Омской области

Омскую транспортную прокуратуру возглавил 41-летний Василий Блинников

41-летний Виталий Блинников родом из Камчатки, но образование получил в Омске. Здесь же он обосновался и построил хорошую карьеру.

Как сообщили в омской транспортной прокуратуре, новым руководителем ведомства назначен 41-летний Василий Блинников. Документ о его назначении подписан генеральным прокурором России в понедельник, 2 сентября.

Василий Валерьевич Блинников родился в 1983 году на Камчатке и получил юридическое образование в Омском юридическом институте. Свою карьеру он начал с 2007 года и за это время показал себя с лучшей стороны, получив рекомендации как опытный специалист, знающий свое дело. Он получал медали за заслуги, в том числе юбилейную медаль «300 лет Прокуратуре России».

Ранее эту должность занимал Дмитрий Козловский.

Ранее Город55 рассказывал об истории из транспортной прокуратуры. Тогда специалистам пришлось поработать над наведением порядка в омской аэропорту. Там в самолете выпившие омичи устроили дебош, из-за которых их сняли с рейса.

Едва стояли на ногах. Двух пьяных омичей сняли с рейса в Санкт-Петербург
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#Кристина Антоносян#Образование#Омск#Транспортная прокуратура#Карьера
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