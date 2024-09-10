gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Рюкзаки

Выбрать дату
Сентябрь
«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову
10 сентября, 04:00
Новые назначения, последствия подтопления и история с рюкзаками. Главные темы недели
8 сентября, 10:19
Похожие, но дешевле: на китайском сайте нашелся аналог «губернаторских» рюкзаков
6 сентября, 09:43
Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
3 сентября, 04:42
Август
В школы Омской области начали поставлять бесплатные рюкзаки для первоклассников
19 августа, 12:31
Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства
15 августа, 14:29
Июль
Еще один день лета. Учебный год для школьников омской области начнется на день позже
Виталий Хоценко на своей пресс-конференции рассказал о начале учебного года в регионе: торжественные линейки состоятся 2 сентября.
26 июля, 04:00
Обойдется в 120 млн. Рюкзаки для омских первоклашек изготовит фирма из Иваново
16 июля, 06:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика