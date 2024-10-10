Омский актер Андрей Кондратьев рассказал о родном городе и новой роли на ТНТ

Омич Андрей Кондратьев снялся в сериале «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ. В интервью актер рассказал, какие места родного города любит больше всего и о съемках нового сезона сериала.