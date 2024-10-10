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2024
Замкнуло розетку. В омских Нефтяниках эвакуировали жильцов из-за пожара
Как рассказали в МЧС, один из жильцов, 12-летний мальчик, самостоятельно эвакуировался еще до приезда спасателей.
10 октября, 07:50
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Омский актер Андрей Кондратьев рассказал о родном городе и новой роли на ТНТ
Омич Андрей Кондратьев снялся в сериале «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ. В интервью актер рассказал, какие места родного города любит больше всего и о съемках нового сезона сериала.
14 августа, 11:50
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
30 июля, 02:52
Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство
7 июня, 08:20
2023
В жизни не отличается от телетрансляций: омская журналистка — о конференции с Путиным
15 декабря 2023, 08:56
Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня
24 октября 2023, 14:22
В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно
29 июля 2023, 03:18
Возможны помехи. Омичей предупредили об отключении телевещания
24 июля 2023, 07:55
Помехи в эфире. В Омской области кратковременно отключат телевещание
На станциях пройдут профилактические работы.
12 мая 2023, 11:04
Пульты в сторону. Омичей предупредили о перебоях в телевещании
На станциях пройдут профилактические работы.
9 мая 2023, 13:05
«Цветет сирень». Омич выступил на шоу Андрея Малахова
21-летний Егор Моисеев из Муромцевского района принял участие в передаче «Песни от все души» на телеканале «Россия-1»
30 января 2023, 05:15
2022
Кошка некормлена, вещи украдены. Пока омички не было дома, сосед украл телевизор
Женщина поехала в гости к родственникам и попросила соседей присмотреть за питомцем, а вместо этого ее обокрали.
24 ноября 2022, 11:03
Омич позарился на телевизор в здании вокзала и попал под статью
Похититель не смог закончить преступление, но его все равно нашли и обвинили в краже.
13 сентября 2022, 05:33
Несколько часов тишины. В Омской области на время отключат главные телеканалы
В течение следующей недели омичам придется отказаться от просмотра телевизора из-за массовых отключений вещания.
16 июля 2022, 03:37

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