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Телевидение Омск

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2024
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
2023
Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня
24 октября 2023, 14:22
Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания
9 августа 2023, 09:25
Месяц без телевизора. В Омске предупредили о помехах в телевещании
13 февраля 2023, 05:46
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Прокуратура Омской области проверяет сведения по факту массового сокращения сотрудников «Первого городского телеканала»
20 января 2023, 06:53
2022
«Кина не будет». В Омской области отключат ТВ и радио
Ограничения ожидаются перед Новым годом.
18 декабря 2022, 07:13
Омичи не смогут несколько дней смотреть телевизор
Из-за профилактических работ некоторые программы не будут работать.
12 сентября 2022, 02:46
Омичи столкнутся с перебоями в работе радио и телевидения
Такие проблемы будут до конца недели.
6 июля 2022, 07:32

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