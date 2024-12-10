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2024
Омичка примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий»
28-летней Дарье Филипповой предстоит организовать оригинальное свидание для героя выпуска.
10 декабря, 14:06
Комики из Омска продолжили покорять шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ
Выпуск с омичами показали на телеканале вчера, 18 октября.
19 октября, 12:03
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Гарик Харламов подтвердил, что Comedy Club закрывается
Прощальный выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ уже сегодня.
20 сентября, 14:10
Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»
Глухая омичка Вероника Гофман стала участницей шоу «Богиня свиданий» на телеканале «Суббота!», девушка и две ее соперницы организовывали свидание с приглашенным гостем.
18 сентября, 12:59
12-летний роллер из Омска примет участие в семейном шоу на популярном телеканале
12-летний Миша Меньшиков стал участником шоу «Чудо» на телеканале НТВ, выпуск с участием юного омича выйдет 21 сентября.
18 сентября, 12:06
Телеканал ТНТ снимет фильм-продолжение популярного сериала «Наша Russia»
Телеканал ТНТ работает надо полнометражным фильмом, который станет продолжением популярного сериала «Наша Russia», в съемках примут участие и главные герои — Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
11 сентября, 14:19
Жительница Омской области стала участницей нового сезона реалити- шоу «Пацанки»
Жительница Тары Ангелина Терехина стала участницей нового сезона реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», первый выпуск с ее участием выйдет 19 сентября.
3 сентября, 14:43
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Омский актер Андрей Кондратьев рассказал о родном городе и новой роли на ТНТ
Омич Андрей Кондратьев снялся в сериале «Бедный олигарх» на телеканале ТНТ. В интервью актер рассказал, какие места родного города любит больше всего и о съемках нового сезона сериала.
14 августа, 11:50
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
30 июля, 02:52
Пост сдал — пост принял. В омском ресторане Темури Латарии появился новый директор
5 июля, 05:17
Удивить «короля тортов». Подросток из Омска приняла участие в шоу «Кондитер»
Новый выпуск выйдет 25 июня на телеканале «Пятница!».
25 июня, 08:42
Удачи! Омичка поборется за звание лучшей жены России
У девушки будут три соперницы, которые посетят ее дом.
21 июня, 11:03
Романтический эксперимент. Омичка примет участие в реалити-шоу на канале «Пятница!»
25-летняя омичка Варвара Помогалова примет участие в новом сезоне проекта «Мистер Х», первый выпуск покажут уже сегодня.
23 мая, 09:48
«Небылицы». Ксения Собчак хочет судиться с телеканалом НТВ после съемок фильмов о ней
Про журналистку сняли два фильма, которые, по ее мнению, содержат ложь и информацию, публикующуюся в соцсетях.
13 февраля, 08:58
Медсестра из Омской области выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде»
Марина Нисилевич не справилась с заданиями в новом выпуске проекта.
12 февраля, 09:00
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы».
2 февраля, 08:41
2023
«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»
21 ноября 2023, 05:56

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