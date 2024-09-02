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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

2 сентября 2024, 06:26
Фото: ХК Авангард
«Ястребы» на льду G-Drive Арены встретятся с новосибирской «Сибирью».

Болельщики «Авангарда» раскупили почти все билеты на первый матч нового сезона. Игра пройдет 4 сентября с новосибирской «Сибирью». Начало в 19:30.

Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах остались несколько мест. Также для бронирования доступна одна из VIP-лож. Она рассчитана на 20 человек, стоимость — 260 тысяч рублей. В бизнес-клубе осталось 15 мест. Цена билета составляет от 6280 рублей до 7600 рублей.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 августа, на Арене прошла презентация команды. Больше 9 тысяч болельщиков пришли поддержать «ястребов» перед началом сезона.

Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Болельщики#Новосибирск#Матч#Билеты#Сибирь#G-Drive Арена
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