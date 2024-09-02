Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Болельщики «Авангарда» раскупили почти все билеты на первый матч нового сезона. Игра пройдет 4 сентября с новосибирской «Сибирью». Начало в 19:30.
Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах остались несколько мест. Также для бронирования доступна одна из VIP-лож. Она рассчитана на 20 человек, стоимость — 260 тысяч рублей. В бизнес-клубе осталось 15 мест. Цена билета составляет от 6280 рублей до 7600 рублей.
Напомним, в минувшую пятницу, 30 августа, на Арене прошла презентация команды. Больше 9 тысяч болельщиков пришли поддержать «ястребов» перед началом сезона.