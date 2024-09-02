Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах остались несколько мест. Также для бронирования доступна одна из VIP-лож. Она рассчитана на 20 человек, стоимость — 260 тысяч рублей. В бизнес-клубе осталось 15 мест. Цена билета составляет от 6280 рублей до 7600 рублей.