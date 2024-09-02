Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:44
На днях в омских пабликах появилась жалоба от омички на неприятный воздух на Левом берегу города. Как выяснилось, из-за «вони» омичи даже не могут нормально проветрить свои дома.
«На Левом берегу с ночи в воздухе стоит неприятный химический запах. Опять причина — НМУ?!», — задается вопросом жительница
В Минприроды Омской области пояснили, что запах образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.
«30 августа региональным постом было зафиксировано превышение этилбензола (1,25-1,3 раза). Также был организован выезд эколаборатории, в результате замеров зафиксированы превышения по сероводороду (1,5 раза) и этилбензолу (1,75 раза). Информация о превышениях была передана в Сибирское управление Росприроднадзора», — уточнили в ведомстве.
Как уже писал Город55, в Омске регулярно объявляют режим НМУ — состояние воздуха, при котором вредные вещества, выбрасываемые заводами, плохо рассеиваются. Много жалоб на неприятные запахи было в субботу, 31 августа.