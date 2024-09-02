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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Омичи сообщили о неприятном химическом запахе на Левом берегу

Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах

2 сентября 2024, 05:39
Фото: 1MI

Омичи сообщили о неприятном химическом запахе на Левом берегу

В региональном Минприроды рассказали, что 30 августа в воздухе зафиксировано превышение этилбензола, по другим эпизодам информацию направили специалистам.

На днях в омских пабликах появилась жалоба от омички на неприятный воздух на Левом берегу города. Как выяснилось, из-за «вони» омичи даже не могут нормально проветрить свои дома.

«На Левом берегу с ночи в воздухе стоит неприятный химический запах. Опять причина — НМУ?!», — задается вопросом жительница

В Минприроды Омской области пояснили, что запах образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.

«30 августа региональным постом было зафиксировано превышение этилбензола (1,25-1,3 раза). Также был организован выезд эколаборатории, в результате замеров зафиксированы превышения по сероводороду (1,5 раза) и этилбензолу (1,75 раза). Информация о превышениях была передана в Сибирское управление Росприроднадзора», — уточнили в ведомстве.

Как уже писал Город55, в Омске регулярно объявляют режим НМУ — состояние воздуха, при котором вредные вещества, выбрасываемые заводами, плохо рассеиваются. Много жалоб на неприятные запахи было в субботу, 31 августа.

«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
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#Кристина Антоносян#Общество#Экология#Омск#Минприроды#Воздух#Новости#Режим нму
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