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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

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Профилактические работы. Омичам рассказали, какие телеканалы отключат в сентябре

2 сентября 2024, 04:49
Фото: 1MI
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В сентябре в Омске станет на два телеканала меньше

Собираться утром на работу придется с другими телеканалами. Отключение запланировано на утренние часы с 6 утра до двух часов дня.

Омичей ожидает временное отключение телерадиосигнала со 2 по 6 сентября. Как сообщается на официальном сайте цифрового эфирного телевидения, данная мера связана с проведением профилактических и плановых работ.

Отключение вещания запланировано на утренние часы — с 6:00 до 14:00. В этот период жители города не смогут получить доступ к двум каналам: ОРТРК 12 и Че.

Фото: Сайт омского РТС

Эксперты РТРС добавили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к отмене или переносу некоторых запланированных работ. Это важно учитывать всем, кто собирается смотреть телевизионные передачи в указанные часы.

Пользователи могут следить за обновлениями на сайте РТРС, чтобы быть в курсе всех изменений и заранее подготовиться к временному отключению.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске отремонтируют знаменитую вышку у Телецентра. Там хотят обновить лакокрасочное покрытие. Работы начались еще в середине августа, а закончить нужно к середине октября.

Названы даты перебоев телевещания в Омской области
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости#Телевидение
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