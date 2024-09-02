Профилактические работы. Омичам рассказали, какие телеканалы отключат в сентябре

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:59
Омичей ожидает временное отключение телерадиосигнала со 2 по 6 сентября. Как сообщается на официальном сайте цифрового эфирного телевидения, данная мера связана с проведением профилактических и плановых работ.
Отключение вещания запланировано на утренние часы — с 6:00 до 14:00. В этот период жители города не смогут получить доступ к двум каналам: ОРТРК 12 и Че.
Эксперты РТРС добавили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к отмене или переносу некоторых запланированных работ. Это важно учитывать всем, кто собирается смотреть телевизионные передачи в указанные часы.
Пользователи могут следить за обновлениями на сайте РТРС, чтобы быть в курсе всех изменений и заранее подготовиться к временному отключению.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске отремонтируют знаменитую вышку у Телецентра. Там хотят обновить лакокрасочное покрытие. Работы начались еще в середине августа, а закончить нужно к середине октября.