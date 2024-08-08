Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня

Скоро в Омской области начнется строительство нового аэропорта. Он будет обслуживать как международные, так и внутренние авиалинии. Как рассказал руководитель проекта Андрей Сидоров, основная сложность заключается в том, что местность, на которой будет возводиться воздушная гавань, болотистая. Кроме того, отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод. Несмотря на это, гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский уверен в успешной реализации задумки.