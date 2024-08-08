Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Новость №1. Новый омский аэропорт в Федоровке будут строить на болоте
Скоро в Омской области начнется строительство нового аэропорта. Он будет обслуживать как международные, так и внутренние авиалинии. Как рассказал руководитель проекта Андрей Сидоров, основная сложность заключается в том, что местность, на которой будет возводиться воздушная гавань, болотистая. Кроме того, отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод. Несмотря на это, гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский уверен в успешной реализации задумки.
Новость №2. На трассе Тюмень-Омск случилась смертельная авария
Сегодня утром на 473-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. 29-летний водитель большегруза выехал на встречку и врезался во внедорожник Toyota RAV4, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате аварии водитель иномарки и его 33-летняя пассажирка погибли на месте. По факту аварии проводится проверка.
Новость №3. Депутат Госдумы рассказал, что омским медикам могут повысить зарплаты
Депутат Госдумы Олег Смолин провел встречу с председателем Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным и сообщил, что Омская область с высокой вероятностью может получить средства на увеличение зарплат медикам.