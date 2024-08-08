Вероятность есть. Депутат Госдумы Смолин высказался о повышении зарплат омским врачам

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Депутат Госдумы Олег Смолин провел встречу с председателем Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, на которой обсуждалась возможность повышения зарплат омским медикам.
«Пока не буду называть конкретные цифры, но Илья Баланин считает весьма вероятным, что Омская область получит дополнительные средства по линии Фонда на заработную плату медицинских работников. При этом он отметил усилия Омской области по решению этого вопроса», — рассказал Смолин в своем телеграм-канале.
Депутат отметил, что вероятность того, получат омские врачи деньги из Фонда или нет, будет зависеть от нового прогноза развития российской экономики. Чем выше будет значение средней зарплаты по региону, тем больше шансов на средства.
Смолин также напомнил, что изначально трудовой доход в Омской области должен был находиться на уровне 44 тысяч рублей, затем 46 тысяч, потом 48 тысяч, сейчас же прогноз обещает быть еще более высоким.