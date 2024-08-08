Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке

Новое воздушное пространство будет обслуживать как международные, так и внутренние авиалинии, что позволит снять ограничения для развития Омска и повысить безопасность полетов. Стоимость проекта — более 43 миллиардов рублей, а сроки строительства — до конца 2028 года.