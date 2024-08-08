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Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке

8 августа 2024, 04:02
Фото: 1MI
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Новый омский аэропорт в Федоровке будут строить на болоте

Местность в границах строительства аэропорта болотистая, а объектов для сброса ливневых вод нет. Однако эксперты уверены, что трудности можно преодолеть.

Совсем скоро в Омской области приступят к новому масштабному проекту — строительству аэропорта «Омск-Федоровка». Концессионное соглашение о его создании подписали еще в июне, в рамках ПМЭФ, с участием министра транспорта и руководителя Росавиации.

Новое воздушное пространство будет обслуживать как международные, так и внутренние авиалинии, что позволит снять ограничения для развития Омска и повысить безопасность полетов. Стоимость проекта — более 43 миллиардов рублей, а сроки строительства — до конца 2028 года.

Однако, по словам руководителя проекта Андрея Сидорова, «основная сложность в реализации проекта — заболоченность местности». Также отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод. Несмотря на эти проблемы, гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский уверен в успехе проекта.

«Открытие нового аэропортового комплекса будет способствовать развитию экономики Омской области и Сибирского федерального округа», — заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Остается надеяться, что инженеры найдут решения для преодоления сложностей, и к 2028 году Омск получит современный аэропорт, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Строительство#Аэропорт#Омск-Федоровка#Новости#Аэропорты регионов#Федоровка
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