Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Совсем скоро в Омской области приступят к новому масштабному проекту — строительству аэропорта «Омск-Федоровка». Концессионное соглашение о его создании подписали еще в июне, в рамках ПМЭФ, с участием министра транспорта и руководителя Росавиации.
Новое воздушное пространство будет обслуживать как международные, так и внутренние авиалинии, что позволит снять ограничения для развития Омска и повысить безопасность полетов. Стоимость проекта — более 43 миллиардов рублей, а сроки строительства — до конца 2028 года.
Однако, по словам руководителя проекта Андрея Сидорова, «основная сложность в реализации проекта — заболоченность местности». Также отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод. Несмотря на эти проблемы, гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский уверен в успехе проекта.
«Открытие нового аэропортового комплекса будет способствовать развитию экономики Омской области и Сибирского федерального округа», — заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Остается надеяться, что инженеры найдут решения для преодоления сложностей, и к 2028 году Омск получит современный аэропорт, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта.