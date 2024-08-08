В страшной аварии на трассе «Тюмень — Омск» с большегрузом погибли два человека

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Сегодня утром на 473-м километре федеральной трассы «Тюмень — Омск» произошло ДТП. Столкнулись автомобили DONGFENG и Toyota RAV4, уточнили в региональной прокуратуре.
Как стало известно, на 473-м километре дороги 29-летний водитель большегруза выехал на встречку и врезался во внедорожник, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате аварии водитель иномарки и его 33-летняя пассажирка погибли на месте.
Отметим, что сейчас на месте происшествия работает Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко. Прокуратура следит за тем, чтобы были установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее Город55 рассказывал, что пьяный омич пытался сбежать с места ДТП. Молодой человек сначала наехал на бордюр, а затем врезался в иномарку, в прицепе которой перевозились пони. Задержать виновника помог неравнодушный омич, который заметил, в каком направлении побежал водитель.