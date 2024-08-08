gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

место ДТП

В страшной аварии на трассе «Тюмень — Омск» с большегрузом погибли два человека

8 августа 2024, 06:29
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП
Водитель большегруза выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. В результате ДТП погибли два человека.

Сегодня утром на 473-м километре федеральной трассы «Тюмень — Омск» произошло ДТП. Столкнулись автомобили DONGFENG и Toyota RAV4, уточнили в региональной прокуратуре.

место ДТП
Видео: Прокуратура Омской области

Как стало известно, на 473-м километре дороги 29-летний водитель большегруза выехал на встречку и врезался во внедорожник, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате аварии водитель иномарки и его 33-летняя пассажирка погибли на месте.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

Отметим, что сейчас на месте происшествия работает Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко. Прокуратура следит за тем, чтобы были установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее Город55 рассказывал, что пьяный омич пытался сбежать с места ДТП. Молодой человек сначала наехал на бордюр, а затем врезался в иномарку, в прицепе которой перевозились пони. Задержать виновника помог неравнодушный омич, который заметил, в каком направлении побежал водитель.

Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони
Узнать подробнее
Читайте также:
Горел красный сигнал. В центре Омска иномарка сбила пешехода и отлетела на ограждениеСемья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственникаСкончался в скорой. Омич на «Гранте» сбил пешехода, который переходил улицу
#Происшествия#Видео#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Авария#Столкновение#Расследование#Новости#Тюмень#Погибшие#Автомобили
Подпишитесь
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Вчера, 06:43
Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого
Сегодня, 05:58
Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку
Сегодня, 04:29
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
Сегодня, 02:48