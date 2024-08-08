В страшной аварии на трассе «Тюмень — Омск» с большегрузом погибли два человека

Ранее Город55 рассказывал, что пьяный омич пытался сбежать с места ДТП. Молодой человек сначала наехал на бордюр, а затем врезался в иномарку, в прицепе которой перевозились пони. Задержать виновника помог неравнодушный омич, который заметил, в каком направлении побежал водитель.