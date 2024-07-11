Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В Омске больше сотни домов останутся на сутки без холодной воды
В омском водоканале предупредили, что скоро горожан ждет масштабное отключение воды. Оно пройдет в следующий четверг, 18 июля, в этот день сотрудники водоканала будет ремонтировать водопровод на улице 10 лет Октября. Список адресов, которые на сутки останутся без холодной воды, в нашем в материале:
Новость №2. Омским депутатам предложили создать единую службу контроля на транспорте
Сегодня на заседании омского Горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры вновь обсуждался вопрос борьбы с безбилетниками. Глава комитета Юрий Арчибасов отметил, что задача состоит в том, чтобы каждый пассажир платил за проезд, а не в наложении штрафа. Возражать против этого никто не стал. Глава депконтроля городской администрации Марк Рогозин рассказал, что как раз в рамках его ведомства должна работать специальная служба, в которой будет 15-20 человек. Обсуждение проблемы продолжится сразу после летних каникул.
Новость №3. Разные районы Омска накрыл мощный ливень и град
Во второй половине дня Омск накрыл мощный ливень, град и штормовой ветер. Последствия такой погоды не заставили себя долго ждать, городские магистрали моментально порылись водой. Традиционно, от обилия жидкости пострадали улица Красный Путь, центр города и другие районы.