Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня

Сегодня на заседании омского Горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры вновь обсуждался вопрос борьбы с безбилетниками. Глава комитета Юрий Арчибасов отметил, что задача состоит в том, чтобы каждый пассажир платил за проезд, а не в наложении штрафа. Возражать против этого никто не стал. Глава депконтроля городской администрации Марк Рогозин рассказал, что как раз в рамках его ведомства должна работать специальная служба, в которой будет 15-20 человек. Обсуждение проблемы продолжится сразу после летних каникул.