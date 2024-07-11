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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Омским депутатам предложили создать единую службу контроля на транспорте

В Омске думают над созданием единой службы охоты на «зайцев»

11 июля 2024, 10:07
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили создать единую службу контроля на транспорте

Городские власти пока не определились с деталями.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры говорили в том числе о борьбе с безбилетниками. Город55 уже писал о существовании планов создать единую службу по контролю, но сейчас об этом говорят уже как о чем-то решенном.

— Наша задача — не штрафовать всех, а сделать так, чтобы каждый конкретный пассажир заплатил за проезд, — в очередной раз уточнил в своем вступительном слове глава комитета Юрий Арчибасов (кстати, он занимает пост директора в ООО «Транспортная компания „Автобусы Омска“»).

Возражать против этого никто не стал. Глава департамента контроля городской администрации Марк Рогозин рассказал, что как раз в рамках его ведомства должна работать специальная служба, в которой будет 15-20 человек. Однако генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев уверен, что этого недостаточно.

— Для настоящей эффективности нужно, чтобы каждую машину проверяли каждый день, — заявил он. — Для этого нужен штат в 150 человек…

Вице-мэр Елена Дячук выразила готовность посчитать, какая нужна численность штата, сколько работников новой службы должны иметь статус муниципального служащего, а исходя из этого — общий объем финансирования. Теоретически полномочия администрации позволят контролерам работать и в частном транспорте.

— Сейчас в маршрутке можно заплатить, положив деньги водителю на телефон, — отметил Арчибасов. — А наша задача — чтобы человек, зайдя в салон, сказал водителю: «Чек дай!».

Обсуждение проблемы продолжится сразу после летних каникул. Напомним: по данным мэрии, городской бюджет недополучает из-за «зайцев» огромные деньги, а потому власти настроены очень серьезно. Уже повышены штрафы, отменено правило, согласно которому за первое нарушение выносится только предупреждение, а теперь будет ужесточаться контроль.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Общественный транспорт#Новости#Горсовет#Контролеры#Безбилетники
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