В Омске думают над созданием единой службы охоты на «зайцев»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры говорили в том числе о борьбе с безбилетниками. Город55 уже писал о существовании планов создать единую службу по контролю, но сейчас об этом говорят уже как о чем-то решенном.
— Наша задача — не штрафовать всех, а сделать так, чтобы каждый конкретный пассажир заплатил за проезд, — в очередной раз уточнил в своем вступительном слове глава комитета Юрий Арчибасов (кстати, он занимает пост директора в ООО «Транспортная компания „Автобусы Омска“»).
Возражать против этого никто не стал. Глава департамента контроля городской администрации Марк Рогозин рассказал, что как раз в рамках его ведомства должна работать специальная служба, в которой будет 15-20 человек. Однако генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев уверен, что этого недостаточно.
— Для настоящей эффективности нужно, чтобы каждую машину проверяли каждый день, — заявил он. — Для этого нужен штат в 150 человек…
Вице-мэр Елена Дячук выразила готовность посчитать, какая нужна численность штата, сколько работников новой службы должны иметь статус муниципального служащего, а исходя из этого — общий объем финансирования. Теоретически полномочия администрации позволят контролерам работать и в частном транспорте.
— Сейчас в маршрутке можно заплатить, положив деньги водителю на телефон, — отметил Арчибасов. — А наша задача — чтобы человек, зайдя в салон, сказал водителю: «Чек дай!».
Обсуждение проблемы продолжится сразу после летних каникул. Напомним: по данным мэрии, городской бюджет недополучает из-за «зайцев» огромные деньги, а потому власти настроены очень серьезно. Уже повышены штрафы, отменено правило, согласно которому за первое нарушение выносится только предупреждение, а теперь будет ужесточаться контроль.