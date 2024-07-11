В Омске думают над созданием единой службы охоты на «зайцев»

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры говорили в том числе о борьбе с безбилетниками. Город55 уже писал о существовании планов создать единую службу по контролю, но сейчас об этом говорят уже как о чем-то решенном.