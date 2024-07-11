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Пассажиропоток

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Июль
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Июнь
Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»
6 июня, 06:58
Апрель
В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты
23 апреля, 03:39
Март
После перекрытия бульвара Архитекторов омичи не укладываются в пересадочный тариф
26 марта, 11:16
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей
Фонд «Сколково» проводит конкурс стартапов. Одним из проектов стала мука из тараканов, которую уже используют для экспериментов.
19 марта, 11:59
Январь
Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему
Для учащихся тех школ, которые будут закрыты на капитальный ремонт, будет предоставляться льгота на проезд, согласно постановлению мэра Омска.
26 января, 03:20
Летают все чаще. За год омский аэропорт обслужил больше 1,5 миллиона пассажиров
Пассажиропоток местного аэровокзала существенно вырос за прошедшие 12 месяцев.
9 января, 10:57
Октябрь 2023
Всепоглощающий огонь, отключение телевидения и прибавка автобусов. Омск сегодня
24 октября 2023, 14:22
Сентябрь 2023
В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина
Перевозчик объяснил, что не хватает водителей, а транспорт на маршруте работает в убыток.
14 сентября 2023, 06:57

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