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Отключение

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды
2 ноября, 11:40
Октябрь
Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество
30 октября, 03:38
Сильный ветер обрушил провода и отключил электричество в Оконешниково
Недавние неблагоприятные погодные условия привели к обрыву проводов и массовым отключениям электроэнергии в Оконешниковском районе, оставив жителей без света.
29 октября, 10:55
Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления
24 октября, 04:59
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса
21 октября, 14:39
Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса
17 октября, 13:28
Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб
8 октября, 14:23
Запаситесь водой. Десятки омских домов скоро снова останутся без воды
7 октября, 12:45
Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду
4 октября, 12:06
Сентябрь
Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса
25 сентября, 11:28
Терпят лишения. Дома в разных районах Омска остались без газоснабжения
24 сентября, 14:36
Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима
23 сентября, 14:47
Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня
20 сентября, 15:19
«Никто не оповестил». Омичи пожаловались на отключение воды в частном секторе
20 сентября, 11:41
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
«Телевизионная пауза». Когда и где в Омской области пропадет ТВ-сигнал
С 16 по 22 сентября в Омске и ряде районов области будет временно отключено телевидение в связи с проведением профилактических работ на оборудовании.
16 сентября, 07:46
Не порадуют до следующей весны. В Омске уже завтра отключат городские фонтаны
В перерыве от работы запланировано обновление фонтанов. Его проведут специалисты городского УДХБ.
2 сентября, 09:54
Август
«На улице уже осень». Омичи на полтора месяца остались без горячей воды
30 августа, 07:21

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