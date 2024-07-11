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Омский водоканал

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Июль
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Задолжали 633 млн. Омичей предупредили о перекрытии воды из-за роста долгов
3 июля, 07:24
Июнь
Сотрудники омского водоканала провели обследование канализации в домах на Пригородной
Сотрудники омского водоканала и представители администрации Советского округа встретились с жителями домов на улице Пригородной и осмотрели содержимое канализационного колодца.
19 июня, 13:34
Апрель
Омский водоканал отправил в затопленный Орск автолабораторию для анализа воды
Подобная машина незаменима в обеспечении безопасности людей в затопленном городе.
7 апреля, 11:08
Март
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
28 марта, 07:54
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
11 марта, 09:06
Февраль
Воды не будет. Омский водоканал сделал заявление о масштабном отключении
Без воды останутся жители Нефтяников и Центрального округа.
12 февраля, 06:11
Январь
В омском водоканале рассказали, как проходила работа бригад в новогодние праздники
С 1 января 2024 года работники водоканала устранили 23 повреждения на водопроводах и 98 засоров.
9 января, 12:36
Декабрь 2023
В омском Водоканале рассказали, как будут работать офисы и кассы в праздники
Аварийные службы продолжать нести службу несмотря на выходные.
27 декабря 2023, 04:15

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