gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пассажирские перевозки

Выбрать дату
2024
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
В Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут областные «синие» автобусы
С 18 октября в Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут современные областные автобусы. Новые автобусы заменят прежние транспортные средства Пассажирского предприятия № 8.
3 октября, 07:16
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Везти некому. Для кольцевого маршрута №206 до омской промзоны не нашли перевозчика
7 июля, 03:25
Стало известно, на какие омские автобусные маршруты станет выходить меньше машин
5 апреля, 11:03
В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП
К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.
20 марта, 08:15
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
Без сюрпризов. Омский перевозчик за 19,5 млн выкупил старые муниципальные маршрутки
16 февраля, 11:03
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко
10 января, 09:20
2023
В Омске ищут перевозчиков еще на 4 автобусных маршрута
По условиям контракта, «двадцатки» должны будут за год проехать 2 млн километров.
3 ноября 2023, 06:52
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Последние 10 лет Сергей Фальковский трудился в ведомстве на различных должностях.
20 октября 2023, 04:53
Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
13 сентября 2023, 11:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика