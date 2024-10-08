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Холодная вода

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Октябрь
Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб
8 октября, 14:23
Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах
7 октября, 03:02
Сентябрь
«Что творится с городом?». Омичи вновь пожаловались на отсутствие горячей воды
21 сентября, 05:33
Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня
20 сентября, 15:19
«Никто не оповестил». Омичи пожаловались на отключение воды в частном секторе
20 сентября, 11:41
До 20 октября. Жителей двух округов Омска предупредили о перебоях с холодной водой
17 сентября, 12:58
Омичей предупредили о новой волне отключений воды. Публикуем адреса
16 сентября, 12:47
Август
В Омске на весь день отключат воду: адреса и время
15 августа, 13:41
Июль
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды
18 июля, 05:57
Масштабное отключение воды, охота на «зайцев» и мощный ливень. Омск сегодня
11 июля, 14:03
Июнь
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
21 июня, 08:27
Для надежности. В конце следующей недели несколько омских домов останутся без воды
В омском отделении Росводоканала предупредили, что 27 июня некоторые дома левобережья останутся без воды из-за ремонта водопровода.
21 июня, 07:45
За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта
20 июня, 13:49
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
Ржавчина и примеси. Бастрыкин заинтересовался проблемами с водой в омском поселке
14 июня, 04:51
Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды
Из-за ремонта водопроводных сетей на Космическом проспекте и улице 5 Армии-Осоавиахимовская жители десятков домов на время останутся без воды.
5 июня, 13:37
Май
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Апрель
В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии питьевой воды во время паводка
18 апреля, 10:37
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23

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