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Водоканал

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Несколько дачных поселков в Омске останутся без воды из-за срочного ремонта
7 ноября, 09:38
Запасайтесь водой. В центре Омска полдня не будет воды по десяткам адресов
7 ноября, 02:02
Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды
2 ноября, 11:40
Октябрь
«Мы тонем в нечистотах»: Омичи пожаловались на затопляемый фекалиями дом
24 октября, 08:27
Скоро жителей центральных улиц Омска ждет отключение воды: публикуем адреса
21 октября, 14:39
Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса
17 октября, 13:28
В Омске запланировали большой ремонт труб, из-за которого отключат воду: адреса
9 октября, 08:15
Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб
8 октября, 14:23
Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах
7 октября, 03:02
Терпим лишения. На Левом берегу Омска скоро отключат воду
4 октября, 12:06
Десятки домов в Советском округе Омска из-за ремонта останутся в октябре без воды
2 октября, 09:16
Сентябрь
Жителей Новой Московки предупредили о масштабном отключении воды. Публикуем адреса
25 сентября, 11:28
Прокуратура потребовала вернуть водоснабжение жителям Усть-Ишима
23 сентября, 14:47
Месяцы лишений. Омичи пожаловались на отсутствие горячей воды после летних отключений
18 сентября, 13:38
До 20 октября. Жителей двух округов Омска предупредили о перебоях с холодной водой
17 сентября, 12:58
Десятки жилых домов и зданий в Омске останутся без воды 18 сентября: адреса
10 сентября, 11:31
Людей просто топят. Омичи жалуются на порыв в центре города
9 сентября, 08:53
Дом у «реки». Жилью омичей из Центрального округа угрожает постоянная течь из колодца
1 сентября, 03:52
Август
Бизнес под угрозой. В Омске проблемы с канализацией привели к наводнению
27 августа, 07:50

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